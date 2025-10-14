Παχυσαρκία: Νέο φάρμακο ενισχύει την απώλεια βάρους χωρίς να προκαλεί παρενέργειες

Ένα νέο φάρμακο απώλεια βάρους φαίνεται να ενισχύει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της θεραπείας με αγωνιστές GLP-1 — χωρίς επιπλέον παρενέργειες — σε κλινική δοκιμή μέσης φάσης, ανοίγοντας τον δρόμο για μια ισχυρή νέα συνδυαστική προσέγγιση κατά της παχυσαρκίας.

Τα φάρμακα απώλειας βάρους με GLP-1, όπως η σεμαγλουτίδη, έχουν γίνει εξαιρετικά δημοφιλή, αλλά ορισμένοι ερευνητές έχουν εκφράσει ανησυχίες για τις παρενέργειες που μπορούν αν προκαλέσουν, όπως νεφρική βλάβη και απώλεια σκελετικού μυϊκού ιστού. Είναι επίσης γνωστό ότι προκαλούν γαστρεντερικά προβλήματα.

Το Nimacimab, ένα νέο είδος φαρμάκου κατά της παχυσαρκίας με διαφορετικό μηχανισμό δράσης που στοχεύει το ενδοκανναβινοειδές σύστημα του σώματος, έδειξε υποσχόμενα αποτελέσματα σε κλινική δοκιμή Φάσης 2a, ενισχύοντας σημαντικά την απώλεια βάρους όταν συνδυάστηκε με φάρμακο GLP-1, χωρίς να προκαλέσει επιπλέον παρενέργειες.

«Αυτή είναι η πρώτη κλινική μελέτη που δείχνει ότι ο συνδυασμός ενός αναστολέα CB1 και ενός θεραπευτικού GLP-1 μπορεί να επιφέρει κλινικά σημαντική επιπλέον απώλεια βάρους πέρα από αυτή ενός μόνο φαρμάκου GLP-1», δήλωσε ο Λούις Αρόνε, πρώην Πρόεδρος της The Obesity Society και κλινικός σύμβουλος της Skye Bioscience, των δημιουργών του nimacimab.

«Το σημαντικότερο- αν και το μέγεθος του δείγματος είναι μικρό- είναι ότι το nimacimab πέτυχε αυτά τα αποτελέσματα χωρίς νευροψυχιατρικές ή επιπλέον γαστρεντερικές παρενέργειες» πρόσθεσε.

