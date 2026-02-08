Deree Roadshow: To Deree έρχεται 13 με 15 Φεβρουαρίου στην Καλαμάτα (video)

Το Deree – The American College of Greece, ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα με ιστορία άνω των 150 ετών, πραγματοποιεί το Roadshow του — μια σειρά εκπαιδευτικών ενημερωτικών εκδηλώσεων σε διάφορες πόλεις της χώρας. Προορισμό του το τριήμερο 13 με 15 Φεβρουαρίου η Καλαμάτα, όπου σύμβουλοι του Deree θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι δυνατότητες σπουδών, θα δοθούν συμβουλές και ενημέρωση για επιλογές προγράμματος και επαγγελματικής κατεύθυνσης, και οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν πρόσβαση σε εξατομικευμένη καθοδήγηση.