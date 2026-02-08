Τελευταία Νέα
Deree Roadshow: To Deree έρχεται 13 με 15 Φεβρουαρίου στην Καλαμάτα (video)

Το DereeThe American College of Greece, ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα με ιστορία άνω των 150 ετών, πραγματοποιεί το Roadshow του — μια σειρά εκπαιδευτικών ενημερωτικών εκδηλώσεων σε διάφορες πόλεις της χώρας. Προορισμό του το τριήμερο 13 με 15 Φεβρουαρίου η Καλαμάτα, όπου σύμβουλοι του Deree θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι δυνατότητες σπουδών, θα δοθούν συμβουλές και ενημέρωση για επιλογές προγράμματος και επαγγελματικής κατεύθυνσης, και οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν πρόσβαση σε εξατομικευμένη καθοδήγηση.

