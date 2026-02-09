Δέσμευση Χατζηδάκη και Αναγνώπουλου για το Πύργος-Καλό Νερό-Τσακώνα | Με ιδιαίτερο συμβολισμό η ετήσια εκδήλωση του Επιμελητηρίου Ηλείας και η απονομή των 1ων Επιχειρηματικών Βραβείων (pic’s &video)

Με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή εκπροσώπων της επιχειρηματικής κοινότητας, της αυτοδιοίκησης, της πολιτικής ζωής και των παραγωγικών φορέων πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Επιμελητηρίου Ηλείας, η οποία φέτος συνδυάστηκε με την απονομή των πρώτων Επιχειρηματικών Βραβείων του Επιμελητηρίου, εγκαινιάζοντας έναν νέο θεσμό αναγνώρισης και στήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, παρουσία πλήθους επιχειρηματιών και επαγγελματιών της περιοχής, επιβεβαιώνοντας τον ενεργό ρόλο του Επιμελητηρίου Ηλείας ως σημείου αναφοράς για την τοπική επιχειρηματικότητα και ως θεσμικού συνομιλητή για την αναπτυξιακή προοπτική της Ηλείας.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης. Παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι της Εκκλησίας, της Βουλής, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και εκπρόσωποι επιμελητηριακών, επιχειρηματικών και επιστημονικών φορέων από όλη τη χώρα.

Τιμητική Διάκριση στον Γενικό Γραμματέα Υποδομών

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, τιμητική διάκριση απονεμήθηκε στον Γενικό Γραμματέα Υποδομών κ. Αναγνώπουλο για την καθοριστική συμβολή του στην υλοποίηση του Αυτοκινητοδρόμου «Πάτρα – Πύργος» –που ανακηρύχθηκε «ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ»– αναγνωρίζοντας στο πρόσωπό του την συνολική προσπάθεια και αποτελεσματικότητα του Υπουργείου για την ολοκλήρωση της κρίσιμης αυτής υποδομής.

Μήνυμα στήριξης της επιχειρηματικότητας και καθιέρωση νέου θεσμού

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας τόνισε ότι η φετινή εκδήλωση αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συνδέεται με την καθιέρωση των Επιχειρηματικών Βραβείων, ενός νέου θεσμού που αναδεικνύει την προσπάθεια, την καινοτομία, την εξωστρέφεια και την κοινωνική προσφορά των επιχειρήσεων της Ηλείας.

Όπως υπογράμμισε, το Επιμελητήριο Ηλείας υπηρετεί διαχρονικά έναν διπλό ρόλο: να λειτουργεί ως ασπίδα στήριξης για τις επιχειρήσεις και ταυτόχρονα ως μοχλός αναπτυξιακού σχεδιασμού για τον τόπο, επιδιώκοντας τη συνεργασία με όλους τους θεσμικούς φορείς και την Πολιτεία για την επίλυση των ζητημάτων που απασχολούν την τοπική οικονομία.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις αναπτυξιακές προοπτικές που δημιουργούνται με την ολοκλήρωση του οδικού άξονα Πάτρα–Πύργος, αλλά και στις εκκρεμότητες που παραμένουν, όπως η ολοκλήρωση του άξονα Πύργος–Τσακώνα, η σιδηροδρομική σύνδεση της περιοχής, η επαναφορά της Ηλείας στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας και η ανάγκη οριστικής λύσης στο ζήτημα των πυρόπληκτων δανείων.

Οι επιχειρήσεις που βραβεύτηκαν

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης απονεμήθηκαν τα πρώτα Επιχειρηματικά Βραβεία του Επιμελητηρίου Ηλείας στις ακόλουθες επιχειρήσεις:

Βραβείο Προσφοράς στην Οικονομία και την Κοινωνία

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΡΑΜΟΤΟΥΒΛΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.

Βραβείο Παραδοσιακής Επιχείρησης με Σύγχρονη Εξέλιξη

ΚΥΚΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ Α.Ε.

Βραβείο Αγροδιατροφικού Τομέα

ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ – ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο.Ε. (ΦΑΡΜΑ ΗΛΕΙΑΣ)

Βραβείο Κοινωνικής Υπευθυνότητας

Α. ΚΑΠΟΣ Α.Ε.

Βραβείο Τοπικής Ανάπτυξης

ΗΛΕΙΑΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΒΑΣ. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΑΒΕΕ

Βραβείο Τουρισμού

DEXAMENES Ι.Κ.Ε. (SEASIDE HOTEL)

Βραβείο Βιώσιμης Ανάπτυξης

ΚΤΗΜΑ ΜΠΡΙΝΤΖΙΚΗ Α.Ε.

Βραβείο Καινοτομίας & Τεχνολογίας

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ / TURBOMED S.A.

Βραβείο Εξωστρέφειας & Εξαγωγών

ΚΩΖΑΤ ΑΒΕΕ

Βραβείο Βιοτεχνικής Ανάπτυξης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.

Βραβείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού

ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Βραβείο Νέας Επιχειρηματία (Γυναικεία Επιχειρηματικότητα)

Ι. ΛΙΒΑΝΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Η τοποθέτηση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, χαιρετίζοντας την καθιέρωση των Επιχειρηματικών Βραβείων ως θεσμό υψηλής προστιθέμενης αξίας, προχώρησε σε απολογισμό του κυβερνητικού έργου, εστιάζοντας στη μείωση της ανεργίας και στη δημοσιονομική σταθερότητα. Παράλληλα, περιέγραψε τον σχεδιασμό για το 2026, ο οποίος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις, την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου και το μεγαλύτερο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων των τελευταίων ετών.

Αναφερόμενος ειδικά στην Ηλεία, χαρακτήρισε αναπτυξιακό ορόσημο τη λειτουργία του οδικού άξονα Πάτρα–Πύργος και γνωστοποίησε ότι έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για τη μελετητική ωρίμανση του τμήματος Πύργος–Καλό Νερό–Τσακώνα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις εξελίξεις για το λιμάνι του Κατακόλου, στην αξιοποίηση ακινήτων της ΕΤΑΔ, όπως ο «Ξένιος Ζευς» και η περιοχή του Καϊάφα, καθώς και στη δρομολογούμενη οριστική λύση για τα πυρόπληκτα δάνεια του 2007. Τέλος, υπογράμμισε τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, με ειδική αναφορά στα προγράμματα για νέους αγρότες και στις επενδύσεις σε θερμοκήπια.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με την κοινή διαπίστωση ότι η επιχειρηματικότητα της Ηλείας διαθέτει δυναμική και προοπτικές, οι οποίες μπορούν να μετατραπούν σε βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από συνεργασία, συνέπεια και κοινό σχεδιασμό όλων των θεσμικών και παραγωγικών δυνάμεων της περιοχής.