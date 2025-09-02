Δεύτερη ευκαιρία για μάθηση σε ενήλικες Ρομά στη Σπάρτη

Με στόχο την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Σπάρτης, σε συνεργασία με τους διαμεσολαβητές Ρομά της Συντονιστικής Δομής Κοινωνικής Ένταξης της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, επισκέφτηκαν καταυλισμούς Ρομά, προκειμένου να ενημερώσουν τον ενήλικο πληθυσμό, που δεν έχει ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, για το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Σπάρτης.

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι σχολεία Γενικής Τυπικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) – Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης (Υ.ΠΑΙ.Θ.) και παρέχουν τη δυνατότητα σε ενήλικες, 18 ετών και άνω, που δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο του Γυμνασίου.