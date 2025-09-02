«Σπανίδεια 2025»: Διήμερο εκδηλώσεων στη μνήμη του Ναυάρχου Αθανασίου Σπανίδη

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις των «Σπανιδείων 2025», που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Αυγούστου σε Καλαμάτα και Μικρομάνη, προς τιμήν και εις μνήμην του Ναυάρχου Αθανασίου Σπανίδη.

Το διήμερο περιλάμβανε πλήθος δραστηριοτήτων με έντονο ιστορικό, πολιτιστικό και αθλητικό χαρακτήρα, αναδεικνύοντας τη σπουδαία προσφορά του τιμώμενου Ναυάρχου στην πατρίδα.

Στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας έγινε παρουσίαση της ζωής και του έργου του Ναυάρχου. Ομιλητές ήταν ο Παναγιώτης Ραδίτσας, Ναύαρχος ε.α. και Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Υποβρυχίων, καθώς και η συγγραφέας – ερευνήτρια ναυτικής ιστορίας, Κρίστυ Ιωαννίδου. Ακολούθησε το θεατρικό μονόπρακτο «Συναντήσεις στην Ομίχλη της Ιστορίας» της Βούλας Δούκα. Επίσης την Κυριακή 31 Αυγούστου επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας στη Μικρομάνη και άλλες πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις με τη συμμετοχή συλλόγων της περιοχής.

Στις εκδηλώσεις παρέστη ο Δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, εκπρόσωποι φορέων, συλλόγων και πλήθος πολιτών που τίμησαν με την παρουσία τους τον μεγάλο Έλληνα Ναύαρχο.