Διαθέσιμος δωρεάν ο Πρακτικός Οδηγός Ελαιοκομίας | Με καθοριστική συμβολή του Επιμελητηρίου Αρκαδίας και του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

O Πρακτικός Οδηγός Ελαιοκομίας, ένα σύγχρονο, εύχρηστο και δωρεάν εργαλείο στήριξης για όλους τους ελαιοκαλλιεργητές είναι διαθέσιμος. Η έκδοση του οδηγού έγινε με την ουσιαστική συμβολή του Επιμελητηρίου Αρκαδίας και του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τον οργανισμό «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά», ο οποίος παρουσίασε τον οδηγό με την ιδρυτική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Ο Πρακτικός Οδηγός εντάσσεται στη δράση «Ανοιχτή Ακαδημία Ελαιοκομίας», που υλοποιήθηκε το 2024 στη Βόρεια Κυνουρία και στόχευσε στην ενίσχυση του τομέα της ελαιοκομίας μέσα από μεταφορά τεχνογνωσίας και πρακτική εκπαίδευση σε τοπικό επίπεδο.

Περιλαμβάνει ολοκληρωμένες πληροφορίες για την καλλιέργεια της ελιάς και την παραγωγή ποιοτικού ελαιολάδου, συνδυάζοντας θεωρία και πράξη. Η συγγραφή του πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένη, διεπιστημονική ομάδα και φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τους παραγωγούς που επιδιώκουν να εξελίξουν τις καλλιέργειές τους και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Πώς να τον αποκτήσετε;

Ο Οδηγός διατίθεται δωρεάν και είναι διαθέσιμος για ψηφιακή λήψη μέσω των ιστοσελίδων:

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ www.arcadianet.gr ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ:

https://www.voreiakynouria.gov.gr/node/5984

Δήλωση Προέδρου Επιμελητηρίου Αρκαδίας, κ. Γιάννη Τρουπή:

«Το Επιμελητήριο Αρκαδίας, προσηλωμένο στον στόχο της ενίσχυσης των παραγωγών, στηρίζει διαχρονικά την εκπαίδευση και την ενδυνάμωση τους, μέσα από στοχευμένες δράσεις.

Η συμμετοχή μας στη δράση «Ανοιχτή Ακαδημία Ελαιοκομίας» και η συμβολή μας στη δημιουργία του Πρακτικού Οδηγού Ελαιοκομίας εντάσσονται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό μας για τη στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα της Αρκαδίας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η σταθερή και γόνιμη συνεργασία μας με τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας, η οποία αποτελεί πρότυπο τοπικής σύμπραξης με χειροπιαστά αποτελέσματα.»

Δήλωση Δημάρχου Βόρειας Κυνουρίας κ. Γιώργου Καμπύλη:

«Η ελιά είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής, της ιστορίας και της καθημερινότητάς μας. Συμβολίζει τη γη μας, τον μόχθο και τη συνέχεια των ανθρώπων της. Κάθε πρωτοβουλία που στηρίζει τους ελαιοπαραγωγούς μας αξίζει και έχει βαθιά σημασία.

Με την αγαστή συνεργασία του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, διαθέτουμε δωρεάν τον Πρακτικό Οδηγό Ελαιοκομίας, ένα πολύτιμο εργαλείο γνώσης για όλους τους παραγωγούς και φίλους της ελαιοκαλλιέργειας. Μια ουσιαστική προσπάθεια που ενισχύει την τοπική παραγωγή, στηρίζει τους ανθρώπους της γης μας και διαφυλάσσει ζωντανή την παράδοσή μας.

Ευχαριστούμε θερμά το Επιμελητήριο Αρκαδίας για την καθοριστική του συμβολή και καλούμε όλους τους παραγωγούς να αξιοποιήσουν αυτό το χρήσιμο εργαλείο εξέλιξης και προόδου.»