Δρόμους που έγιναν «ποτάμια» και χωράφια που «πνίγηκαν» καταγγέλλει ο Αγροτικός Σύλλογος

Μετά από μια ακόμη έντονη νεροποντή, η κατάσταση στις υποδομές των Φιλιατρών και της γύρω περιοχής φέρνει στο προσκήνιο τα προβλήματα συντήρησης και καθαρισμού δρόμων, φρεατίων και ρεμάτων. Ο Αγροτικός Σύλλογος Φιλιατρών επισημαίνει την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για την προστασία των κατοίκων και των αγροτικών περιουσιών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΦΙΛΙΑΤΡΑ – ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ

Μια ακόμη νεροποντή ήταν αρκετή για να αποκαλυφθεί, για άλλη μια φορά, η παντελής ανεπάρκεια του Δήμου και της Περιφέρειας. Οι δρόμοι των Φιλιατρών μετατράπηκαν σε ποτάμια, τα χωράφια πνίγηκαν, και οι περιουσίες των Φιλιατρινών βρίσκονται ξανά στο έλεος του Θεού.

Φρεάτια ακαθάριστα. Ρέματα ακαθάριστα. Υποδομές διαλυμένες. Ζωές και κόποι μιας ολόκληρης κοινωνίας παίζονται στα ζάρια, ενώ οι “αρμόδιοι” σφυρίζουν αδιάφορα.

Η αγροτική οδοποιία παραμένει άγνωστη λέξη για το Δήμο και την Περιφέρεια. Οι αγρότες μας χρειάζονται πλέον… άρματα μάχης για να προσεγγίσουν τα κτήματά τους, την ώρα που ξεκινά η ελαιοκομική περίοδος!

Εδώ και καιρό προειδοποιούμε, φωνάζουμε, ζητάμε τα αυτονόητα.Κανείς δεν άκουσε. Κανείς δεν έκανε το παραμικρό.

Ο δρόμος Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι βρίσκεται σε τραγική κατάσταση.

Η περιοχή μας πνίγεται στην εγκατάλειψη, την ώρα που οι τοπικοί και περιφερειακοί άρχοντες φωτογραφίζονται και υπόσχονται.

Εκ του Δ.Σ. του Αγροτικού Συλλόγου Φιλιατρών