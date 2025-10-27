Διατηρήστε τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα στο ψυγείο με δύο απλά κόλπα, για να αποτρέψετε την οξείδωσή τους

Η διατήρηση της φρεσκάδας των τροφίμων για αρκετές ημέρες στο ψυγείο μπορεί να είναι δύσκολη, ειδικά όταν πρόκειται για φρούτα και λαχανικά.

Η φρεσκάδα των φρούτων και των λαχανικών στο ψυγείο αποτελεί πρόκληση για κάθε νοικοκυριό. Η υγρασία, οι μεταβολές της θερμοκρασίας και η επαφή με τον αέρα επιταχύνουν την οξείδωση, με αποτέλεσμα τα προϊόντα να μαραίνονται ή να σαπίζουν πριν προλάβουμε να τα καταναλώσουμε. Ωστόσο, υπάρχουν δύο απλά κόλπα που μπορούν να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής τους έως και 50% χωρίς τη χρήση συντηρητικών και με υλικά που υπάρχουν σε κάθε κουζίνα.

1. Η υγρή πετσέτα που «παγιδεύει» τη φρεσκάδα

Τυλίξτε τα φρούτα και τα λαχανικά σε μια καθαρή, ελαφρώς υγρή πετσέτα πριν τα τοποθετήσετε στο ψυγείο. Η μέθοδος αυτή δημιουργεί ένα φυσικό μικροπεριβάλλον που διατηρεί τη σωστή υγρασία και προστατεύει τα προϊόντα από τον ξηρό, ψυχρό αέρα.

Είναι ιδανική για μαρούλι, σπανάκι ή σέσκουλο, αλλά και για αγγούρια, πιπεριές και καρότα. Για καλύτερα αποτελέσματα, αλλάζετε την πετσέτα κάθε δύο ή τρεις ημέρες.

