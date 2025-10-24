Στήριξη του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας στους ιατρούς μικροβιολόγους για τις κινητοποιήσεις τους σχετικά με το clawback

Ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας προχώρησε σε ανακοίνωση με αφορμή τις κινητοποιήσεις των ιατρών μικροβιολόγων και των ιδιωτικών εργαστηρίων του νομού, οι οποίοι διαμαρτύρονται για την εφαρμογή του μέτρου του clawback.

Στην ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος εκφράζει τη στήριξή του προς τους επαγγελματίες του κλάδου και επισημαίνει τις σοβαρές συνέπειες που προκαλεί το συγκεκριμένο μέτρο στη λειτουργία των εργαστηρίων και στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας εκφράζει την πλήρη στήριξή του στους ιατρούς μικροβιολόγους και στα ιδιωτικά εργαστήρια του νομού, που προχωρούν σε κινητοποιήσεις διαμαρτυρόμενοι για το άδικο και δυσβάσταχτο μέτρο του clawback.

Το συγκεκριμένο μέτρο, που εφαρμόζεται αναδρομικά και χωρίς κανένα ουσιαστικό διάλογο με τον ιατρικό κόσμο, έχει οδηγήσει πολλές μικρές και μεσαίες εργαστηριακές μονάδες σε οικονομική ασφυξία, θέτοντας σε κίνδυνο τη βιωσιμότητά τους και κατ’ επέκταση την πρόσβαση των πολιτών σε αξιόπιστες και ποιοτικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας τονίζει ότι οι γιατροί δεν μπορούν να λειτουργούν υπό καθεστώς ανασφάλειας και αβεβαιότητας, επωμιζόμενοι δυσανάλογα βάρη για υπηρεσίες που έχουν ήδη παρασχεθεί και αποζημιωθεί από τον ΕΟΠΥΥ.

Καλούμε το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ να προχωρήσουν άμεσα σε ουσιαστικό διάλογο με τους εκπροσώπους του κλάδου, με στόχο την εξεύρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης, που θα διασφαλίζει τη συνέχιση της λειτουργίας των μικροβιολογικών εργαστηρίων και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας παραμένει στο πλευρό όλων των συναδέλφων που αγωνίζονται για τη δικαιοσύνη, τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα της ιατρικής λειτουργίας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΩΡΤΖΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΟΥΡΤΟΥΜΑΣ