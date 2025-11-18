Διατροφή, εστίαση και στέγαση εκτόξευσαν τον πληθωρισμό τα τελευταία έξι χρόνια

Ο κλάδοι της διατροφής, της εστίασης του τουρισμού και της στέγασης είναι εκείνοι που σήκωσαν πάνω από όλα τον πληθωρισμό (δηλαδή την ακρίβεια) την τελευταία 6ετία, σύμφωνα με έρευνα την οποία δημοσίευσε σήμερα (17.11.25) το τμήμα αναλύσεων της Eurobank Research.

Σε ό,τι αφορά τη σωρευτική μεταβολή των τιμών τα 6 τελευταία χρόνια (η λέξη «ακρίβεια» αποτυπώνεται κυρίως σε αυτό το μέγεθος σε συνάρτηση με την αντίστοιχη μεταβολή του ονομαστικού διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών), δηλαδή της περιόδου που περιλαμβάνει την πανδημία, την ενεργειακή κρίση και τις επαναλαμβανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις, ξεχωρίζει η άνοδος των τιμών σε μια σειρά κατηγορίες, σημειώνει η Eurobank Research.

