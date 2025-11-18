«Σπίτι μου 2»: Τα κριτήρια και οι δικαιούχοι για δάνειο από το πρόγραμμα

Σε μια αγορά ακινήτων που τρέχει πιο γρήγορα από το εισόδημα της μεσαίας τάξης, το «Σπίτι μου 2» υπόσχεται να κάνει εάν όχι ευκολότερη την λήψη σπιτιού, τουλάχιστον φθηνότερη λόγω χαμηλότερου επιτοκίου. Με το πρόγραμμα να αναμένεται να κλείσει τον Δεκέμβριο, το ερώτημα που παραμένει είναι πώς παίρνεις πραγματικά στεγαστικό δάνειο μέσω του «Σπίτι μου 2»;

Ποιοι μπαίνουν στο παιχνίδι – και ποιοι μένουν εκτός

Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά όσους δεν έχουν άλλο κατάλληλο ακίνητο. Η ηλικία είναι σαφής: 25 έως 50 ετών.

Τα εισοδηματικά όρια είναι κομμένα και ραμμένα για τη μεσαία τάξη:

Άγαμοι: έως 20.000 €

Έγγαμοι / σύμφωνο συμβίωσης: έως 28.000 € + 4.000 € για κάθε παιδί

Μονογονεϊκές: έως 31.000 € + 5.000 € για κάθε επιπλέον παιδί

Ελάχιστο εισόδημα: 10.000 € για να μπορείς να υποστηρίξεις το δάνειο

Είναι το πρώτο φίλτρο – και το πιο αυστηρό.

