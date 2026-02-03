Διαβατήρια: Γιατί «μπλόκαρε» η ανανέωση με παλιές αστυνομικές ταυτότητες

Το Συμβούλιο της Επικρατείας διευκρινίζει, με επίσημη ανακοίνωσή του, ότι κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο της υπόθεσης που αφορούσε την ανανέωση διαβατηρίου πολίτη, και αφού είχε ήδη προηγηθεί απόφαση της Επιτροπής Αναστολών, ο αιτών δεν παραστάθηκε με δικηγόρο, με αποτέλεσμα η αίτηση ακύρωσής του να απορριφθεί.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η απορριπτική απόφαση επί της κύριας αίτησης του ενδιαφερόμενου δημοσιεύθηκε την 30η Ιανουαρίου 2026, γεγονός που σημαίνει ότι η απόφαση αναστολής, η οποία επέτρεπε προσωρινά την έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίων με παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες, έπαψε πλέον να ισχύει.

Υπενθυμίζεται ότι, στην προηγούμενη απόφαση της Επιτροπής Αναστολών –η οποία είχε δικαιώσει προσωρινά τον πολίτη– γινόταν αναφορά σε υφιστάμενη νομολογία (απόφαση 1602/2021 του Δ΄ Τμήματος), σύμφωνα με την οποία «σε περίπτωση που έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύος του δελτίου ταυτότητας (15 έτη) και μέχρι να αντικατασταθεί, αυτό θεωρείται ισχυρό».

Πιο αναλυτικά, στην ανακοίνωση του ΣτΕ αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Κατόπιν αίτησης ενδιαφερομένου για την αναστολή εκτέλεσης απόφασης της αρμόδιας Διεύθυνσης της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία είχε απορριφθεί αίτημα χορήγησης διαβατηρίου, εκδόθηκε στις 29.12.2025 η υπ’ αριθμ. 240/2025 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με την απόφαση αυτή διατάχθηκε, ως προσωρινό μέτρο και έως την οριστική κρίση επί της κύριας δίκης, η Ελληνική Αστυνομία να συνεκτιμήσει το δελτίο ταυτότητας παλαιού τύπου που είχε προσκομίσει ο αιτών για την εξέταση του αιτήματος έκδοσης διαβατηρίου.

Η Επιτροπή Αναστολών, προκειμένου να διατάξει το εν λόγω μέτρο, στηρίχθηκε τόσο σε προγενέστερη απόφαση του ΣτΕ (1602/2021) όσο και στην εκτιμώμενη βλάβη του ενδιαφερομένου, χωρίς να εισέλθει στην ουσιαστική κρίση της υπόθεσης. Στις 30 Ιανουαρίου 2026 δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 64/2026 απόφαση του Δ΄ Τμήματος, με την οποία η αίτηση ακυρώσεως απορρίφθηκε για τυπικούς λόγους και, κατά συνέπεια, το προσωρινό μέτρο που είχε διαταχθεί με την απόφαση της Επιτροπής Αναστολών έπαψε να ισχύει».

πηγη www.newmoney.gr