Δίπλωμα αυτοκινήτου: Τι σημαίνει ο κωδικός 078 και γιατί «καίει» χιλιάδες υποψήφιους οδηγούς

Η μετάβαση σε αυτόματα, υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα προϋποθέτει σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα και αλλαγές στις εξετάσεις οδήγησης.

Ένα νέο θέμα έχει προκύψει που απασχολεί έντονα τον κλάδο των Σχολών Οδηγών αλλά και τους υποψήφιους οδηγούς το οποίο έχει να κάνει με το κιβώτιο ταχυτήτων.

Πιο συγκεκριμένα οι αυτοκινητοβιομηχανίες εξαιτίας και της έλευσης της ηλεκτροκίνησης αλλά και της πλειοψηφίας των υβριδικών μοντέλων τείνουν να καταργήσουν τα χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων με αποτέλεσμα οι Σχολές Οδηγών να μην μπορούν να αποκτήσουν καινούρια αυτοκίνητα με χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων καθώς η συντριπτική πλειοψηφία τους βγαίνει μόνο με αυτόματα κιβώτια. Αυτομάτως η εκπαίδευση των υποψήφιων οδηγών σε λίγο καιρό θα μπορεί να γίνει μόνο σε καινούρια αυτοκίνητα με αυτόματα κιβώτια καθώς μόνο τα παλαιότερα θα διαθέτουν χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.carandmotor.gr πατώντας ΕΔΩ
