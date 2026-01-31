Τελευταία Νέα
«Μπλόκο» του ΣτΕ στην ανανέωση ή έκδοση διαβατηρίων με τις παλαιού τύπου ταυτότητες

Το ΣτΕ αποφάσισε ότι με παλαιού τύπου ταυτότητα, οι πολίτες δε μπορούν ούτε να εκδώσουν αλλά ούτε και να ανανεώσουν το διαβατήριό τους.

Συγκεκριμένα, το ΣτΕ, απέρριψε την προσφυγή πολίτη που αφορούσε μια τέτοια υπόθεση, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι είχε διαταχθεί ως προσωρινό μέτρο να λάβει υπόψη της η Ελληνική Αστυνομία το δελτίο ταυτότητας παλαιού τύπου του πολίτη, μέχρι την τελική έκβαση της δίκης του.

