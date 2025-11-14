“Δεν είμαι ο διαβήτης μου”: Ενα συγκινητικό μήνυμα ζωής με πρωταγωνιστή έναν διαβητικό ασθενή (video)

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη (14 Νοεμβρίου), ο Βασίλης Τσιατσιάμης, που ζει με διαβήτη τα τελευταία 25 χρόνια και αποτελεί ενεργό μέλος της ελληνικής διαβητικής κοινότητας με συνεχή παρουσία στο διαδίκτυο, παρουσιάζει “ένα συγκινητικό και αισιόδοξο βίντεο–μήνυμα ζωής με πρωταγωνιστή τον ίδιο”.

Το βίντεο αφηγείται την πορεία ενός νέου ανθρώπου που διαγνώστηκε με διαβήτη στην εφηβεία και βρέθηκε αντιμέτωπος με την ανάγκη να ξαναμάθει τη ζωή από την αρχή με πειθαρχία, γνώση και πίστη στον εαυτό του. Μέσα από ήρεμες εικόνες, ειλικρίνεια και αληθινό λόγο, ο Βασίλης περιγράφει πώς η ασθένεια έγινε κομμάτι της καθημερινότητάς του, χωρίς όμως να τον καθορίσει.