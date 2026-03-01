Δικηγόρος αποκαλύπτει: Τι δεν πρέπει να πεις σε μπλόκο της τροχαίας -Όλες οι ερωτήσεις-παγίδα

Σε έναν αστυνομικό έλεγχο, η αντίδρασή μας μπορεί να καθορίσει αν θα συνεχίσουμε απρόσκοπτα τη διαδρομή μας ή αν θα βρεθούμε αντιμέτωποι με υψηλά πρόστιμα και αυστηρές κυρώσεις.

Οι αστυνομικοί έλεγχοι και τα μπλόκα της Τροχαίας έχουν ενταθεί αισθητά το τελευταίο διάστημα, με τις ενέργειες αυτές να εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, όπως γνωρίζουν όσοι κινούνται τακτικά τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στην περιφέρεια, έχουν πολλαπλασιαστεί αρκετά οι περιπτώσεις κατά τις οποίες τα αστυνομικά όργανα ακινητοποιούν διερχόμενα οχήματα και διενεργούν ελέγχους.

