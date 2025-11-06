Δημ. Καφαντάρης: «Είμαστε έτοιμοι για διάλογο και αγώνα» – Οι εκκρεμότητες και οι διεκδικήσεις της αυτοδιοίκησης στο επίκεντρο του συνεδρίου της ΚΕΔΕ (video)

Τις προτεραιότητες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού θέτει στο προσκήνιο η ΚΕΔΕ μέσω του συνεδρίου της που πραγματοποιείται στην Αλεξανδρούπολη. Από εκεί ο Δημήτρης Καφαντάρης, με παρέμβασή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του BEST τόνισε πως η αυτοδιοίκηση στο σύνολό της είναι έτοιμη για διάλογοι αλλά και αγώνες εφόσον χρειαστεί για την διεκδίκηση των πορτών και των μέσων που θα επιτρέψει «να ασκούμε καλύτερα τις αρμοδιότητές μας κάνουμε καλύτερη πολιτική για τον τόπο μας».

«Εκκρεμότητες και διεκδικήσεις» βρίσκονται, όπως είπε, στην ατζέντα του συνεδρίου ενώ ειδικότερα αναφέρθηκε στα όσα ζητήματα δεν έχουν βρει λύση και δη τα οικονομικά. «Φέτος, η χρονιά θα κλείσει με 130 εκατομμύρια ακόμα επαρκούν; Όχι ! θέλουμε κι άλλα. Θέλουμε σταθερές αυξήσεις κάθε χρόνο στους κεντρικούς αυτοτελείς φόρους έτσι ώστε να φθάσουμε σε 2-3 χρόνια να μιλάμε ότι, έχουμε μια ισορροπία αρμοδιοτήτων και πόρων».

Στάθηκε επίσης στο ζήτημα του Νέου Κώδικα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όλο το φάσμα του οποίου όπως είπε ανέλυσε ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Λιβάνιος κατά την ομιλία του στο συνέδριο. Ζήτημα που θα βρεθεί στο επίκεντρο της νέας ΓΣ της ΚΕΔΕ στις 17 Δεκεμβρίου στην Αθήνα.