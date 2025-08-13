Δημ. Μητρόπουλος: Ο πρώτος μοτοσικλετιστής του ΕΚΑΒ στην Καλαμάτα με μηχανή εξοπλισμένη όπως ένα ασθενοφόρο (video)

Ο κ. Δημήτρης Μητρόπουλος είναι ο πρώτος μοτοσικλετιστής – Διασώστης του ΕΚΑΒ στην Καλαμάτα , μία πόλη που ο πληθυσμός της το καλοκαίρι διπλάσιαζεται και υπάρχει άμεση ανάγκη για ασθενοφόρα και την έγκαιρη παροχή επείγουσας προσονοκομειακής φροντίδας.

Με τη μηχανή του ταχείας ανταπόκρισης που είναι πλήρως εξοπλισμένη, σχεδόν όπως ένα ασθενοφόρο, διαθέτει δηλαδή πιεσόμετρο, μετρητή σακχάρου, απινιδωτή κλπ, ο κ. Μητρόπουλος, ντυμένος στα κίτρινα, εδώ και είκοσι μέρες, έχει παρέμβει σε 38 περιστατικά.

Όπως λέει ο ίδιος, η μηχανή είναι πολύ πιο ευέλικτη σε σχέση με το ασθενοφόρο, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες με την αυξημένη κίνηση, περνώντας ακόμη και από δύσβατα σημεία. Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε ότι στον προορισμό της φτάνει σε επτά λεπτά όταν για το ίδιο περιστατικό το ασθενοφόρο χρειάζεται είκοσι λεπτά. Το μόνο που δεν μπορεί να κάνει η μηχανή είναι να μεταφέρει τον ασθενή στο νοσοκομείο, ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, η έγκαιρη παρέμβαση, μπορεί να αποβεί σωτήρια. “Αρχικά ο κόσμος με έβλεπε με επιφύλαξη, καθώς δεν καταλάβαινε τι ακριβώς έκανα, στη συνέχεια, ωστόσο, με αποδέχτηκε με χαρά και ανακούφιση”, κατέληξε χαρακτηριστικά ο διασώστης του ΕΚΑΒ.

Ρεπορτάζ: Κώστας Γαζούλης