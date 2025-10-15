Δημήτρης Πτωχός: «Η Πελοπόννησος υποδέχεται την έδρα του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά εδώ»

Σε συνέχεια της επίσημης ανάδειξης του Λουτρακίου ως έδρα του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός πραγματοποίησε την ακόλουθη δήλωση:

«Το EKO Ράλλυ Ακρόπολις έρχεται στην Πελοπόννησο και μας γεμίζει όλους χαρά και περηφάνια!

Σήμερα, ξημερώνει μια νέα εποχή για το “Ράλλυ των Θεών” στην Πελοπόννησο, εκεί όπου η φύση συναντά τη φιλοξενία και η αδρεναλίνη τον αθλητισμό. Το σημαντικότερο παγκόσμιο αθλητικό γεγονός που φιλοξενεί, για ακόμη μία χρονιά, η χώρα μας βρίσκει πλέον το νέο του σπίτι στο Λουτράκι και στην Πελοπόννησο. Η απόφαση αυτή δεν ήρθε τυχαία – είναι αποτέλεσμα ενός ολοκληρωμένου σχεδίου, συντονισμού και επίμονης δουλειάς από την πρώτη μέρα που η περιφερειακή μας ομάδας ανέλαβε την ευθύνη της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, κ. Γιάννη Βρούτση, για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του στον τόπο μας, καθώς και τον Δήμαρχο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, κ. Γιώργο Γκιώνη για τη συνεργασία και τη διορατικότητά του. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ως κομμάτι αυτής της μεγάλης προσπάθειας, θα συμμετέχει έμπρακτα, διαθέτοντας πόρους και μέσα για την επιτυχία της διοργάνωσης.

Το EKO Ράλλυ Ακρόπολις ξεκινά το νέο του κεφάλαιο σε μια γη με παράδοση, φυσική ομορφιά και ανθρώπους που αγαπούν τον αθλητισμό και δη τον μηχανοκίνητο.

Για εμάς, δεν είναι απλώς ένας αγώνας· είναι ένα στρατηγικό βήμα εξωστρέφειας, μια ευκαιρία να αναδείξουμε το νέο brand της Πελοποννήσου ως προορισμό διεθνών διοργανώσεων, επενδύσεων και εμπειριών.

Με όραμα, συνεργασία και πίστη στις δυνατότητές μας, η Πελοπόννησος γίνεται πρωταγωνίστρια εκεί όπου χτυπά η καρδιά του μηχανοκίνητου αθλητισμού παγκοσμίως».