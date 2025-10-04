Δημογραφικό: Κατά 58.449 άτομα, όσο μία πόλη, μειώθηκε ο πληθυσμός της Ελλάδας πέρυσι -Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Κατά μια ολόκληρη πόλη, ή κατά 58.449 άτομα, μειώθηκε περαιτέρω ο πληθυσμός της χώρας πέρυσι, καθώς οι θάνατοι υπερτέρησαν για ένα ακόμη έτος των γεννήσεων.

Παράλληλα, μειωμένοι είναι οι γάμοι, ενώ καθοδικά κινήθηκαν και τα σύμφωνα συμβίωσης. Στον αντίποδα, αύξηση καταγράφηκε στα διαζύγια.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον πληθυσμό

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τη φυσική κίνηση πληθυσμού, οι γεννήσεις στην Ελλάδα το 2024 ανήλθαν σε 68.467 (35.216 αγόρια και 33.251 κορίτσια) καταγράφοντας μείωση 4,2% σε σχέση με το 2023 που ήταν 71.455 γεννήσεις (36.622 αγόρια και 34.833 κορίτσια). Στις γεννήσεις δεν συμπεριλαμβάνονται οι γεννήσεις νεκρών, οι οποίες το 2024 ανήλθαν σε 454, αυξημένες κατά 5,1% σε σχέση με το 2023 που ήταν 432.

Οι θάνατοι ανήλθαν σε 126.916 τον αριθμό (64.144 άνδρες και 62.772 γυναίκες), καταγράφοντας μείωση 0,9% σε σχέση με το 2023 που ήταν 128.101 θάνατοι (64.900 άνδρες και 63.201 γυναίκες). Οι θάνατοι βρεφών ηλικίας κάτω του έτους ανήλθαν σε 261, αυξάνοντας τον δείκτη βρεφικής θνησιμότητας (θάνατοι βρεφών ηλικίας κάτω του έτους ανά 1.000 γεννήσεις ζώντων) από 3,5 το 2023 σε 3,8 το 2024.

