Δήμος Καλαμάτας: Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση δράσης ψηφιακής εκπαίδευση και ενδυνάμωση ηλικιωμένων

Σε συνέχεια αποφάσεων συλλογικών οργάνων του Δήμου, έγινε σήμερα, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 η υποβολή πρότασης εκ μέρους του Δήμου Καλαμάτας στην πρόσκληση που αφορά την Ψηφιακή Εκπαίδευση και Ενδυνάμωση Ηλικιωμένων με φορέας υλοποίησης του προγράμματος το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε).

Ο Δήμος Καλαμάτας διεκδικεί τη λειτουργία δυο (2) Κόμβων Ψηφιακής Ενδυνάμωσης Ηλικιωμένων στην Α ́& Β ́ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΛΕΦΑΠ), επί της οδού Μπούτση 1 και Μετσόβου 1 αντίστοιχα, οι οποίες διαθέτουν τις προαπαιτούμενες υποδομές και προϋποθέσεις για την υλοποίηση του ως άνω προγράμματος (π.χ. αίθουσα εκπαίδευσης, Γραφείο Διοίκησης, εποπτικά μέσα, σύνδεση με το διαδίκτυο, κ.ά.).