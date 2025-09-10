Οκτώ συμμετοχές σε ευρωπαϊκά προγράμματα για το δήμο Καλαμάτας – Τέλος Οκτωβρίου παρουσίαση του σχεδιασμού στους πολίτες (video)

Δυναμική παρουσία σε οκτώ ευρωπαϊκά προγράμματα Horizon Europe καταγράφει ο Δήμος Καλαμάτας, ενισχύοντας την πορεία του προς την κλιματική ουδετερότητα έως το 2030. Ως μία από τις 100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις της Ευρώπης, η Καλαμάτα επενδύει σε καινοτόμες δράσεις που προωθούν τη βιώσιμη κινητικότητα, την πράσινη ενέργεια, την κυκλική οικονομία και τη συμμετοχή των πολιτών. Κεντρικός πυλώνας παραμένει το Climate City Contract, με στόχο μια πόλη περιβαλλοντικά φιλική, κοινωνικά δίκαιη και τεχνολογικά προηγμένη. Ο Δήμος επιβεβαιώνει τον ευρωπαϊκό του προσανατολισμό, διεκδικώντας ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό του αστικού μέλλοντος.

Μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST ο Αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Κλιματικής Ουδετερότητας Βασίλης Παπαευσταθίου αναφέρθηκε σε όλη της προσπάθεια αλλά και τα σχέδια για το επόμενο διάστημα επισημαίνοντας «Είναι μια στρατηγική επιλογή και τα τελευταία χρόνια έχουμε ανοίξει μια πολύ μεγάλη παλέτα διαδικασιών με πανεπιστημιακά ιδρύματα με άλλες πόλεις του εξωτερικού. Έχουμε καταφέρει να πάρουμε δύο αμιγώς ευρωπαϊκά προγράμματα που θα φέρουν περίπου ένα κέρδος 1,2 εκατομμύρια ευρώ στην πόλη και κατεβάζουμε άλλες οκτώ προτάσεις, γιατί ακουμπούν σε πολύ σημαντικά ζητήματα διαφορετικά που έχουν σχέση με την υγεία. Σε μια από τις δύο προτάσεις που κατεβάζουμε ο κ. Χαλβατσιώτης βοήθησε πάρα πολύ εκ μέρους του ΕΚΠΑ που έχουν σχέση με την πρόληψη του καρκίνου και την αύξηση της συμμετοχής των ευρωπαίων πολιτών και των πολιτών της Καλαμάτας στην ποδηλασία και στην πεζοπορία».

Μάλιστα όπως υπογράμμισε «Τέλος Οκτωβρίου θα γίνει εκδήλωση για το τι σχεδιάζουμε για το μέλλον και τι μπορεί να αλλάξει στην πόλη μας και στην καθημερινότητα του πολίτη».