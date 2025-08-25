Δημόσιο: Όλο το σχέδιο αλλαγών στην επιλογή 20.000 προϊσταμένων από το 2026 – Ο κρίσιμος ρόλος των τεστ δεξιοτήτων

Ριζικές αλλαγές στο καθεστώς επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο σχεδιάζει το Υπουργείο Εσωτερικών μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους, προκειμένου να τεθούν σε εφαρμογή το 2026.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του newsit.gr, το νέο καθεστώς επιλογής κοντά 20.000 «πάσης φύσεως» προϊσταμένων δηλαδή τμηματαρχών, διευθυντών και γενικών διευθυντών σε όλο το φάσμα του Δημοσίου θα έχει τρεις βασικούς άξονες.

Ο πρώτος άξονας θα είναι η προϋπηρεσία, δηλαδή πόσα χρόνια εργάζεται στη δημόσια διοίκηση ένας υπάλληλος.

Ο δεύτερος άξονας θα είναι τα τυπικά προσόντα, δηλαδή τα πτυχία, τα μεταπτυχιακά, τα διπλώματα ξένων γλωσσών κλπ. τα οποία διαθέτει ένας υπάλληλος.

Ο τρίτος -εντελώς νέος- άξονας είναι οι δεξιότητες του κάθε υποψηφίου υπαλλήλου για τις οποίες θα διαγωνίζονται όλοι οι υποψήφιοι ανάλογα τη θέση την οποία πρέπει να καλύψουν. Δηλαδή οι υποψήφιοι θα εξετάζονται μέσω ειδικών τεστ για το αν και κατά πόσο γνωρίζουν το αντικείμενο της θέσης την οποία αιτούνται να καταλάβουν και ανταποκρίνονται στα τυπικά προσόντα, τα δικαιολογητικά των οποίων «προσκομίζουν» προκειμένου να επιλεγούν ως προϊστάμενοι.