Δημόσιοι Υπάλληλοι: Ποιες αυξήσεις θα δουν το 2026

Το 2026 αποτελεί την τρίτη συνεχόμενη χρονιά κατά την οποία προβλέπονται παρεμβάσεις στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, μετά τις αυξήσεις που εφαρμόστηκαν το 2024 και το 2025. Το νέο πακέτο για τους δημοσίους υπαλλήλους περιλαμβάνει φορολογικές ελαφρύνσεις, οριζόντια αύξηση μισθών και πρόσθετες ρυθμίσεις για ειδικές κατηγορίες προσωπικού

Οι φοροελαφρύνσεις

Από τον Ιανουάριο του 2026 ενεργοποιείται η μείωση της παρακράτησης φόρου για περισσότερους από 400.000 υπαλλήλους. Το εύρος του οφέλους εξαρτάται από το ετήσιο εισόδημα και τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων βάσει της νέας αναμορφωμένης φορολογικής κλίμακας.

Για παράδειγμα: Εκπαιδευτικοί με εισόδημα 12.000 ευρώ θα δουν μείωση φόρου 20 ευρώ τον χρόνο αν δεν έχουν παιδιά ή 40 ευρώ αν έχουν 1 παιδί.

Εφοριακοί υπάλληλοι με εισόδημα 16.000 ευρώ θα έχουν μείωση 120 ευρώ (χωρίς παιδιά), 240 ευρώ με 1 παιδί, 360 ευρώ με 2 παιδιά ή 480 ευρώ με τρία παιδιά.

Ιατροί ΕΣΥ με εισόδημα 25.000 ευρώ θα δουν μείωση κρατήσεων 300 ευρώ αν δεν έχουν παιδιά, 600 ευρώ αν έχουν 1 παιδί, 900 ευρώ με δύο παιδιά, 1.700 ευρώ με τρία παιδιά ή 3.180 ευρώ με 4 παιδιά.

Οριζόντια αύξηση μισθών

Η δεύτερη παρέμβαση αφορά την οριζόντια αύξηση των μισθών, η οποία θα ισχύσει από τον Απρίλιο του 2026. Στον κρατικό προϋπολογισμό έχει προβλεφθεί ειδικό κονδύλι ύψους 572 εκατ. ευρώ για την κάλυψη αυτής της δαπάνης.

Η αύξηση εντάσσεται στο πλαίσιο της σταδιακής προσαρμογής του μισθολογίου του Δημοσίου, προκειμένου να ακολουθήσει την ανοδική πορεία των κατώτατων αμοιβών στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίες εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 950 ευρώ έως το 2027.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.in.gr πατώντας ΕΔΩ