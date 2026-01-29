Οι 4 μεγαλύτερες online απάτες του 2026 | Πώς να τις αναγνωρίσετε πριν να είναι αργά

Το 2026 μπορεί να εξελιχθεί σε μία από τις πιο κερδοφόρες χρονιές για το οργανωμένο online έγκλημα, επειδή τα εργαλεία γενετικής τεχνητής νοημοσύνης κάνουν ευκολότερο από ποτέ να δημιουργηθούν deepfakes και πλαστές ταυτότητες.

Οι διαδικτυακές απάτες δεν είναι νέο φαινόμενο. Αυτό που αλλάζει, όμως, με εκρηκτικό ρυθμό είναι η κλίμακα και η πειστικότητά τους. Όπως σημειώνει η δημοσιογράφος ασφάλειας Kim Key, που καλύπτει χρόνια το «οικοσύστημα» των scams, οι απατεώνες δεν κάνουν διακρίσεις: στοχεύουν απολυμένους που ψάχνουν δουλειά, μοναχικούς ανθρώπους σε εφαρμογές γνωριμιών, ακόμη και φορολογούμενους, παριστάνοντας κρατικές αρχές για να αποσπάσουν χρήματα.

Το 2026, προειδοποιεί, μπορεί να εξελιχθεί σε μία από τις πιο κερδοφόρες χρονιές για το οργανωμένο online έγκλημα, επειδή τα εργαλεία γενετικής τεχνητής νοημοσύνης κάνουν ευκολότερο από ποτέ να δημιουργηθούν deepfakes, πλαστές ταυτότητες και «πειστικές» ιστορίες που παγιδεύουν τα θύματα σε ελάχιστο χρόνο.

Οποιοσδήποτε μπορεί να γίνει θύμα

Το πρώτο κρίσιμο σημείο είναι ότι οποιοσδήποτε μπορεί να γίνει θύμα. Η οικονομική κατάσταση ή το πιστωτικό σκορ δεν προστατεύουν κανέναν, γιατί οι απατεώνες δουλεύουν με λογική «μαζικού ψαρέματος» [phishing]: στέλνουν ασταμάτητα μηνύματα και πραγματοποιούν κλήσεις όλη μέρα, κάθε μέρα, με στόχο να πιάσουν όσο περισσότερους γίνεται. Αυτή η βιομηχανική προσέγγιση σημαίνει ότι το ζήτημα δεν είναι αν θα βρεθείς μπροστά σε προσπάθεια εξαπάτησης, αλλά πότε – και αν θα αναγνωρίσεις εγκαίρως τα σημάδια.

