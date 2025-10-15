Σχεδόν 7 στους 10 θεωρούν ότι η διαφθορά έχει αυξηθεί – Ακόμα περισσότεροι ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να τη συγκαλύψει

Η αντιμετώπιση της διαφθοράς μαζί με αυτό της ακρίβειας αποτελούν τα κορυφαία ζητήματα των πολιτών, όπως καταγράφονται σε δημοσκόπηση.

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία της GPO για τα «Παραπολιτικά 90,1», σχεδόν 7 στους 10 πολίτες (67,4%) θεωρούν ότι η διαφθορά έχει αυξηθεί επί των ημερών της σημερινής κυβέρνησης, ενώ ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό (73,8%), πιστεύει ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να την συγκαλύψει, αντί να αποκαλύψει τα σκάνδαλα.

Την ίδια ώρα, μόλις το 9,1% εκτιμά ότι η κυβέρνηση έχει περιορίσει τη διαφθορά, ενώ 1 στους 4 πιστεύει ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να φωτίσει τις υποθέσεις διαφθοράς.

Όπως φαίνεται από τις απαντήσεις των πολιτών, το αίσθημα ατιμωρησίας και ασυδοσίας της κυβέρνησης έχει ενισχυθεί στην κοινωνία από τελευταία γεγονότα, όπως η τραγωδία των Τεμπών –όπου η κυβέρνηση κατηγορείται για συγκάλυψη- και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου οι επιδοτήσεις κατέληγαν σε «μαϊμού ΑΦΜ» γαλάζιων στελεχών.

Η γενικευμένη δυσπιστία επεκτείνεται και στους θεσμούς, με ένα ποσοστό 71,2% να δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται καθόλου ή λίγο την Ελληνική Δικαιοσύνη για τη διαλεύκανση των σκανδάλων. Αντίθετα, η πλειοψηφία των πολιτών που απάντησαν στη δημοσκόπηση (61%) υπογραμμίζει ότι εμπιστεύεται την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την έρευνα των υποθέσεων διαφθοράς που ταλανίζουν τη χώρα.

