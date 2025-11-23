Διπλωματικός πυρετός για την Ουκρανία -Στην Γενεύη σήμερα οι συνομιλίες για το σχέδιο Τραμπ, όλες οι εξελίξεις

Ένας έντονος διπλωματικός μαραθώνιος βρίσκεται σε εξέλιξη καθώς συνομιλίες για το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα πραγματοποιηθούν σήμερα στη Γενεύη.

Σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας από τη Γαλλία, τη Βρετανία και τη Γερμανία συναντιούνται με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Γενεύη για να συζητήσουν το ειρηνευτικό σχέδιο που πρότεινε η Ουάσιγκτον για την Ουκρανία, ανέφεραν αξιωματούχοι στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία έχουν μια άτυπη συμμαχία ασφάλειας που ονομάζεται E3. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Ντάνιελ Ντρίσκολ έχει ήδη προσγειωθεί στη Γενεύη από χθες. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να φτάσουν σήμερα, Κυριακή.

