Τα 7 πιο επικίνδυνα TikTok challenges: Το ένα απ’ αυτά μετρά πάνω από 100 νεκρούς

Τα challenges του TikTok έχουν εξελιχθεί σε μια ολόκληρη ψηφιακή κουλτούρα που κατακλύζει την καθημερινότητα των εφήβων. Από αστείες δοκιμασίες μέχρι επικίνδυνα «παιχνίδια», οι νέοι περνούν ατελείωτες ώρες παρακολουθώντας, κοινοποιώντας και πολλές φορές επιχειρώντας να τα μιμηθούν.

Η γοητεία της viral στιγμής συχνά παρασύρει τους χρήστες σε συμπεριφορές που, πίσω από την οθόνη, κρύβουν σοβαρούς κινδύνους. Με την τεράστια απήχηση του TikTok, αυτά τα trends ταξιδεύουν αστραπιαία. Δυστυχώς, ορισμένα από αυτά μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνα και άλλοτε θανατηφόρα.

Σύμφωνα με ανάλυση της μελέτης DataReportal (Ιανουάριος 2025), το 39% των χρηστών του Instagram και το 32% του TikTok είναι ηλικίας 13 έως 24 ετών – η ηλικιακή ομάδα που παραμένει πιο εκτεθειμένη στα επικίνδυνα διαδικτυακά challenges τα οποία γίνονται viral μέσα σε λίγες ώρες.

Την ώρα που ορισμένες τάσεις περιορίζονται σε χορευτικά και αθώες φάρσες, άλλες έχουν οδηγήσει εκατοντάδες εφήβους και νεαρούς ενήλικες στο νοσοκομείο – και αρκετούς στον θάνατο.

Ο θάνατος του 22χρονου στην Αθήνα από αμάσητο burger

Πριν από λίγες μέρες, ένας 22χρονος φοιτητής που δούλευε σεζόν στην Κω και είχε επιστρέψει στην Αθήνα για λίγες μέρες, κατέρρευσε σε εστιατόριο όταν προσπάθησε να καταπιεί μια αμάσητη μπουκιά από το μπέργκερ του. Το κομμάτι έφραξε τους αεραγωγούς του, με αποτέλεσμα ο εγκέφαλός του να μείνει χωρίς οξυγόνο για δύο λεπτά και να προκληθούν μη αναστρέψιμες βλάβες. Παρά την πολυήμερη μάχη των γιατρών στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς, ο νεαρός δεν τα κατάφερε.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.newsit.gr πατώντας ΕΔΩ