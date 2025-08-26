Δωρεά από τον Φιλάρετο Καλτσίδη ενός σύγχρονου πυροσβεστικού οχήματος (video)

Ένα σύγχρονο πυροσβεστικό όχημα παραδόθηκε σήμερα στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Μεσσηνίας και πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες του κλιμακίου στο Πεταλίδι, έπειτα από την δωρεά που πραγματοποιήθηκε με στόχο την ενίσχυση του έργου των πυροσβεστών από την εταιρεία Jerosite Limited του Φιλάρετου Καλτσίδη, διαμέσου του εκπρόσωπού της.

Το όχημα είναι πλήρως εξοπλισμένο και αναμένεται να συμβάλει αποφασιστικά στην ταχύτερη και πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση πυρκαγιών και άλλων έκτακτων περιστατικών. Η τελετή παράδοσης πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συγκίνησης, με εκπροσώπους της υπηρεσίας να εκφράζουν θερμές ευχαριστίες προς τον δωρητή, υπογραμμίζοντας ότι το όχημα θα αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο στο πυροσβεστικό έργο.

O εκπρόσωπος της εταιρείας Δ. Γκανάς ανέφερε: “Με μεγάλη χαρά παραδίδουμε σήμερα αυτό το όχημα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Η δωρεά αυτή είναι μια μικρή ένδειξη ευγνωμοσύνης για το σπουδαίο έργο που επιτελείτε καθημερινά, με αυταπάρνηση και θυσίες, προστατεύοντας τις ζωές μας, τις περιουσίες μας και το περιβάλλον. Εύχομαι το όχημα να σας φανεί χρήσιμο στο δύσκολο έργο σας. Σας ευχαριστούμε για όλα όσα κάνετε για εμάς”.