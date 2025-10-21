Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού και το πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά»

Ο Οκτώβριος έχει καθιερωθεί ως «Μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού» και η 25η Οκτωβρίου ως «Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού».

Ο καρκίνος του μαστού συγκαταλέγεται μεταξύ των κυριότερων αιτιών θνησιμότητας στις γυναίκες παγκοσμίως. Η έγκαιρη ανίχνευση της νόσου και η άμεση εφαρμογή κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής βελτιώνουν σημαντικά την πρόγνωση και την πιθανότητα πλήρους ίασης. Το σύνθημα του Π.Ο.Υ για το 2025 είναι: «Επιστήμη και κοινωνία μαζί στη μάχη»

Στα πλαίσια αυτά συνδιοργανώνεται δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού της πόλης μας, από το Κ.Υ. Καλαμάτας, τις ΤοΜΥ 1,2&3 Καλαμάτας και το Γ.Ν. Μεσσηνίας – Οργανική Μονάδα Καλαμάτας, με τη συμμετοχή της Π.Ε Πελοποννήσου και της Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Μεσσηνίας, του Δήμου Καλαμάτας με την υποστήριξη του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας .

Το πρόγραμμα της κοινής δράσης έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Παρασκευή 24/10/245 από 09:00-14:00 στην Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας

Ø ενημέρωση γυναικών για την σπουδαιότητα της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού και το πρόγραμμα «ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ»

Ø κλινική εξέταση – ψηλάφηση και επίδειξη αυτοεξέτασης, σε αίθουσα κατάλληλα διαμορφωμένη, στο ισόγειο του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας

Ø Την Παρασκευή 24/10/24 στις 11:00 στο χώρο της πλατείας (έναντι Πνευματικού Κέντρου) θα δοθεί κοινή συνέντευξη τύπου των φορέων που συμμετέχουν στην δράση.