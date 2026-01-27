Γιατί φέτος η γρίπη «τσακίζει» τα παιδιά – Ποιες μέρες είναι επικίνδυνες για επιπλοκές

Ρήγμα στο τείχος ανοσίας για τη γρίπη εντοπίζουν οι ειδικοί, με τα παιδιά να συνιστούν το «αδύναμο σημείο» καθώς η κυκλοφορία των ιών παραμένει σε σταθερά υψηλά επίπεδα στις μικρές ηλικίες εδώ και έναν μήνα.

Η εικόνα αυτή αντανακλάται καθημερινά από τα Χριστούγεννα και μετά, στα νοσοκομεία Παίδων, όπου καταγράφονται εκατοντάδες επισκέψεις ανήλικων με γρίπη στα Επείγοντα. Ενώ περίπου 15 παιδιά με σοβαρή νόσηση και επιπλοκές εισάγονται για νοσηλεία σε κάθε εφημερία των παιδιατρικών νοσοκομείων «Αγλαϊα Κυριακού» και «Αγία Σοφία». Μάλιστα, την περασμένη εβδομάδα δύο παιδιά – μία 6χρονη και ένας 3χρονος- χρειάστηκε να διασωληνωθούν.

Το κύμα της γρίπης παραμένει υψηλό και στον ενήλικο πληθυσμό. Είναι ενδεικτικό ότι με βάση την επιδημιολογική έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), την περασμένη εβδομάδα έγιναν πάνω από 600 εισαγωγές λόγω γρίπης στα νοσοκομεία, αποτελώντας περίπου το 6% του συνόλου των εισαγωγών στο ΕΣΥ. Κατά την ίδια εβδομάδα αναφέρθηκαν 23 εισαγωγές σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και επτά θάνατοι. Ωστόσο, τις τελευταίες δέκα ημέρες καταγράφεται πτωτική τάση, την οποία οι ειδικοί παρακολουθούν με ενδιαφέρον, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η υποχώρηση αυτή θα έχει συνέχεια ή αν θα αναστραφεί. Κι αυτό γιατί έχει διανυθεί μόλις το μισό της περιόδου της γρίπης και απομένουν τουλάχιστον άλλοι δύο μήνες μέχρι τη λήξη του συναγερμού για τη φετινή περίοδο γρίπης.

