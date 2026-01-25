Η «αόρατη» ασθένεια που «φορτώνει» το σύστημα Υγείας

Μπορεί γρίπη και κορονοϊός να θεωρούνται πιο σοβαρές εποχικές ασθένειες, ωστόσο τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΔΥ αποκαλύπτουν μια άλλη πραγματικότητα που ταλαιπωρεί τους πολίτες.
Η έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την τρίτη εβδομάδα του 2026 δείχνει ότι το σύστημα υγείας και η καθημερινότητα των πολιτών πιέζονται από μια «πανσπερμία» ιών. Όπως αποδεικνύεται οι περισσότεροι πολίτες που έχουν συμπτώματα γριπώδους συνδρομής (πυρετό, καταρροή, βήχα) δεν υποφέρουν ούτε από γρίπη, ούτε από Covid-19, ούτε από RSV.
Η θετικότητα για τη γρίπη στην κοινότητα αγγίζει το 41%, ενώ ο κορονοϊός και ο RSV συμπληρώνουν ένα επιπλέον ~21% των διαγνώσεων.
