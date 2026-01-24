Η ύπουλη μετάδοση της γρίπης: Πώς μπορεί κάποιος να κολλήσει τους άλλους πριν αρχίσουν τα συμπτώματα

Ραγδαία αύξηση των προσελεύσεων και των εισαγωγών στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία Παίδων Αγία Σοφία και Αγλαϊα Κυριακού λόγω της γρίπης παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκος τα δύο νοσοκομεία επισκέπτονται πάνω από 250 παιδιά με ιογενείς λοιμώξεις στις εφημερίες και εισάγονται για νοσηλεία περισσότερα από 50, με την αύξηση να υπερβαίνει το 30%.

Η γρίπη μπορεί να μεταδοθεί πριν αρχίσουν τα συμπτώματα

Ο παιδίατρος Σπύρος Μαζάνης προειδοποιεί για τη μεταδοτικότητα του ιού της γρίπης Α, τονίζοντας ότι μπορεί να μεταδοθεί πριν αρχίσουν τα συμπτώματα. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι που φέρουν τον ιό μπορεί να μολύνουν άλλους, χωρίς να το γνωρίζουν.

Ο ειδικός επισημαίνει τη σημασία της πρόληψης, με τη χρήση εμβολίων και μέτρων υγιεινής για τη μείωση της διασποράς. Η ενημέρωση του κοινού είναι κρίσιμη, ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας κατά της γρίπης κατά τη διάρκεια της περιόδου έξαρσης.

Πώς μεταδίδεται ο ιός της γρίπης;

O ιός της γρίπης μεταδίδεται mε τον τρόπο που μεταδίδονται όλες οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα www.iefimerida.gr πατώντας ΕΔΩ