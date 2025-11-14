Καθαρισμός του Ελλισώνα – Συνεχείς παρεμβάσεις από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο καθαρισμός του ποταμού Ελλισώνα στο Κιάτο, στο πλαίσιο του έργου «Καθαρισμός ρεμάτων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας Π.Ε. Κορινθίας», προϋπολογισμού 230.000 ευρώ. Το έργο υλοποιείται με ανάδοχο εταιρεία και υπό την επίβλεψη των Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Κορινθίας.

Κατά τη διάρκεια των αυτοψιών που πραγματοποιεί ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κορινθίας, Αναστάσιος Γκιολής, βρέθηκαν στο σημείο η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων, Αλεξάνδρα Αβραμοπούλου, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μουλκίου, Γιώργος Κοτούλας, οι οποίοι παρακολούθησαν την εξέλιξη των παρεμβάσεων.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συνεχίζει συστηματικά τις εργασίες καθαρισμού σε ρέματα και υδατορέματα της Κορινθίας, με στόχο τη μείωση του κινδύνου πλημμυρών και την προστασία των κατοίκων και των περιουσιών τους.