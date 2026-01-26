DW: Πανεπιστήμιο στο Τέξας απαγόρευσε σε καθηγητή να διδάξει Πλάτωνα

Στις 6 Ιανουαρίου 2026, ο επικεφαλής του Τμήματος Φιλοσοφίας του δημόσιου Πανεπιστημίου Texas A&M ενημέρωσε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος τον καθηγητή Μάρτιν Πίτερσον ότι όφειλε να αφαιρέσει αποσπάσματα από το “Συμπόσιο” του Πλάτωνα από το πρόγραμμα του μαθήματος.

Η οδηγία αυτή βασίστηκε στους νέους κανονισμούς του ιδρύματος, σύμφωνα με τους οποίους κανένα πανεπιστημιακό μάθημα δεν επιτρέπεται να προάγει ιδεολογίες που σχετίζονται με τη φυλή ή το φύλο, ούτε να πραγματεύεται ζητήματα σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου. Ως αποτέλεσμα, αποκλείστηκε μέρος του έργου ενός αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου από τη διδασκαλία.

Όπως γράφει η DW, “ποιος θα περίμενε ότι δυόμιση χιλιάδες χρόνια μετά η φαντασίωση του Πλάτωνα θα έπεφτε θύμα λογοκρισίας. Και όμως έτσι έγινε στο κρατικό αμερικανικό πανεπιστήμιο A&M με τους ογδόντα χιλιάδες φοιτητές του στο Τέξας. Ο καθηγητής φιλοσοφίας Μάρτιν Πέτερσον ήθελε να διδάξει αυτό το εξάμηνο θέματα φυλής και φύλου και συμπεριέλαβε στη διδακτέα ύλη και τα σχετικά χωρία από το Συμπόσιον του Πλάτωνος.

