ΔΙΕΘΝΗ

DW: Πανεπιστήμιο στο Τέξας απαγόρευσε σε καθηγητή να διδάξει Πλάτωνα

Στις 6 Ιανουαρίου 2026, ο επικεφαλής του Τμήματος Φιλοσοφίας του δημόσιου Πανεπιστημίου Texas A&M ενημέρωσε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος τον καθηγητή Μάρτιν Πίτερσον ότι όφειλε να αφαιρέσει αποσπάσματα από το “Συμπόσιο” του Πλάτωνα από το πρόγραμμα του μαθήματος.

Η οδηγία αυτή βασίστηκε στους νέους κανονισμούς του ιδρύματος, σύμφωνα με τους οποίους κανένα πανεπιστημιακό μάθημα δεν επιτρέπεται να προάγει ιδεολογίες που σχετίζονται με τη φυλή ή το φύλο, ούτε να πραγματεύεται ζητήματα σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου. Ως αποτέλεσμα, αποκλείστηκε μέρος του έργου ενός αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου από τη διδασκαλία.

Όπως γράφει η DW, “ποιος θα περίμενε ότι δυόμιση χιλιάδες χρόνια μετά η φαντασίωση του Πλάτωνα θα έπεφτε θύμα λογοκρισίας. Και όμως έτσι έγινε στο κρατικό αμερικανικό πανεπιστήμιο A&M με τους ογδόντα χιλιάδες φοιτητές του στο Τέξας. Ο καθηγητής φιλοσοφίας Μάρτιν Πέτερσον ήθελε να διδάξει αυτό το εξάμηνο θέματα φυλής και φύλου και συμπεριέλαβε στη διδακτέα ύλη και τα σχετικά χωρία από το Συμπόσιον του Πλάτωνος.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του thetoc.gr πατώντας εδώ 

