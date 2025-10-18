Τα νέα στοιχεία για το θρίλερ της Φοινικούντας λίγο πριν από τις απολογίες (video)

Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι έρευνες των Αρχών για το θρίλερ της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη.

Κεντρικά πρόσωπα της υπόθεσης είναι δύο 22χρονοι φίλοι, οι οποίοι φέρονται να είναι οι δράστες του εγκλήματος και αναμένεται να απολογηθούν την Κυριακή ενώπιον των ανακριτικών Αρχών. Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται οι δύο διαθήκες του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ενώ, παράλληλα, εξετάζονται βιντεοληπτικά υλικά, κλήσεις κινητών τηλεφώνων και η διαδρομή έλευσης και διαφυγής των δύο νεαρών από το κάμπινγκ.