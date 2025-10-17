Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Μαραθώνια συμπληρωματική κατάθεση 6,5 ωρών από το μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα (video)

Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, ενώ οι βασικοί μάρτυρες κατέθεσαν συμπληρωματικά στην ανακρίτρια Πρωτοδικών Καλαμάτας. Κατάθεση διάρκειας 6,5 ωρών έδωσε ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ ενώ κλήθηκε και η φίλη του, η οποία ήταν αυτήκοη μάρτυρας.

O 33χρονος ανιψιός, ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας της διπλής άγριας δολοφονίας φέρεται να έχει αναγνωρίσει ανεπιφύλακτα τον φυσικό δράστη της επίθεσης, ο οποίος έχει συλληφθεί και βρίσκεται στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας, όπου θα απολογηθεί την Κυριακή.

Σήμερα ήταν προγραμματισμένο να έρθουν εδώ ούτως ή άλλως μαζί με τον δικηγόρο τους, κ. Βέρα, προκειμένου να καταθέσουν παράσταση υποστήριξης κατηγορίας ενάντια στους δύο κατηγορούμενους σχετικά με το φονικό της 5ης Οκτωβρίου.

Η ανακρίτρια ζήτησε συμπληρωματική κατάθεση

Η ανακρίτρια Πρωτοδικών Καλαμάτας ζήτησε συμπληρωματική κατάθεσημόλις τρεις ημέρες πριν από την κατάθεση του 33χρονου στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Τελικά, παρέμεινε για περίπου περίπου 6,5 ώρες ενώπιον της ανακρίτριας.

O συνήγορος του 33χρονου ξεκαθάρισε ότι πρέπει να πέσει άπλετο φως και να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι ένοχοι και τάχθηκε υπέρ κάθε προανακριτικής διαδικασίας και ειδικά υπέρ και της αναπαράστασης που έχει ζητήσει και η πολιτική αγωγή από την πλευρά της αδελφής του θύματος.

Σχετικά με το επίμαχο τηλεφώνημα που φέρεται να έγινε από γυναικείο πρόσωπο προς κάποιον ιδιοκτήτη επιχείρησης στην Αθήνα, ο οποίος φέρεται να έχει φιλική σχέση με έναν από τους κατηγορούμενους, ο 33χρονος υποστήριξε ότι δεν αποδεικνύει κάτι σημαντικό για την υπόθεση.

Ο 33χρονος και η φίλη του, έφυγαν από διαφορετική πόρτα καθώς δεν θέλησαν να μιλήσουν σε δημοσιογράφους.