Δύο τρίχρονα παιδιά εντοπίστηκαν μόνα τους στην οδό Δημοσθένους στην Καλαμάτα – Σε σύλληψη του πατέρα προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ.

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην οδό Δημοσθένους στην Καλαμάτα, όταν δύο τρίχρονα παιδιά εντοπίστηκαν μόνα τους.

Τα παιδιά, τα οποία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες απο τις Αρχές είχαν απομακρυνθεί από την οικία όπου βρίσκονταν με τον πατέρα τους, βρέθηκαν από περαστικό, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία. Λίγο αργότερα οι αστυνομικοί εντόπισαν τον πατέρα τους και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες τα δύο παιδιά βρέθηκαν εκτός σπιτιού παραμένουν υπό διερεύνηση.