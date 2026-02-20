Τελευταία Νέα
Δυσκολεύεται να κοιμηθεί 1 στους 3 Ευρωπαίους – Οι πιο συχνές διαταραχές ύπνου

Οι διαταραχές ύπνου στην Ευρώπη είναι συχνότερες απ’ όσο συνήθως υπολογίζεται και κοστίζουν στην οικονομία «εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ» κάθε χρόνο, δείχνει νέα ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο European Journal of Neurology. Η διεθνής ερευνητική ομάδα ανέτρεξε συστηματικά στη βιβλιογραφία, χαρτογράφησε δεδομένα από 47 ευρωπαϊκές χώρες και προσπάθησε να αποτιμήσει τόσο την έκταση του προβλήματος όσο και το οικονομικό του αποτύπωμα.

Ένας στους τρεις ενήλικες επηρεάζεται – «Πρωταγωνίστρια» η υπνική άπνοια

Στο επίκεντρο βρίσκονται τρεις συχνές διαταραχές:

1. η αποφρακτική υπνική άπνοια (obstructive sleep apnoea, OSA),
2. η αϋπνία (insomnia), και
3. το σύνδρομο ανήσυχων ποδιών (restless legs syndrome, RLS).

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του ygeiamou.gr πατώντας εδώ 

