Ανοίξτε όλα τα παράθυρα του σπιτιού για 10′ ακόμη και στο κρύο – Τι είναι ο «αερισμός σοκ» και πώς μας ωφελεί

Το άνοιγμα των παραθύρων μέσα στον χειμώνα μπορεί να φαίνεται παράδοξο, ωστόσο στη Γερμανία αποτελεί καθιερωμένη πρακτική ευεξίας. Η συνήθεια ονομάζεται lüften – που σημαίνει «αερισμός» – και περιλαμβάνει την καθημερινή ανανέωση του αέρα στο σπίτι, ακόμη και σε ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.

Η πρακτική αυτή είναι διαδεδομένη, καθώς τα γερμανικά σπίτια είναι ιδιαίτερα καλά μονωμένα. Το άνοιγμα των παραθύρων θεωρείται ότι μειώνει τη μούχλα, την υγρασία, τους ρύπους και τις οσμές. Τον χειμώνα, ορισμένοι εφαρμόζουν το λεγόμενο stoßlüften («σοκ αερισμός»), ανοίγοντας πλήρως όλα τα παράθυρα για πέντε έως δέκα λεπτά, ώστε να επιτευχθεί ταχεία και πλήρης ανανέωση του αέρα.

Όπως αναφέρει το Time, η συνήθεια έχει αρχίσει να γίνεται δημοφιλής και στις ΗΠΑ, κυρίως μέσω των κοινωνικών δικτύων, όπου χρήστες του TikTok την αποκαλούν «burping» του σπιτιού.

