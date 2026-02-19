Τελευταία Νέα
97.3best
Πέμπτη
19
Φεβρουάριος
TOP
ΥΓΕΙΑ

Ανοίξτε όλα τα παράθυρα του σπιτιού για 10′ ακόμη και στο κρύο – Τι είναι ο «αερισμός σοκ» και πώς μας ωφελεί

Share

Το άνοιγμα των παραθύρων μέσα στον χειμώνα μπορεί να φαίνεται παράδοξο, ωστόσο στη Γερμανία αποτελεί καθιερωμένη πρακτική ευεξίας. Η συνήθεια ονομάζεται lüften – που σημαίνει «αερισμός» – και περιλαμβάνει την καθημερινή ανανέωση του αέρα στο σπίτι, ακόμη και σε ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.

Η πρακτική αυτή είναι διαδεδομένη, καθώς τα γερμανικά σπίτια είναι ιδιαίτερα καλά μονωμένα. Το άνοιγμα των παραθύρων θεωρείται ότι μειώνει τη μούχλα, την υγρασία, τους ρύπους και τις οσμές. Τον χειμώνα, ορισμένοι εφαρμόζουν το λεγόμενο stoßlüften («σοκ αερισμός»), ανοίγοντας πλήρως όλα τα παράθυρα για πέντε έως δέκα λεπτά, ώστε να επιτευχθεί ταχεία και πλήρης ανανέωση του αέρα.

Όπως αναφέρει το Time, η συνήθεια έχει αρχίσει να γίνεται δημοφιλής και στις ΗΠΑ, κυρίως μέσω των κοινωνικών δικτύων, όπου χρήστες του TikTok την αποκαλούν «burping» του σπιτιού.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του ygeiamou.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΥΓΕΙΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode