Πώς η καθημερινή άσκηση επηρεάζει τον εγκέφαλό μας;

Πώς επηρεάζεται ο εγκέφαλος από την άσκηση; Νέα κινέζικη έρευνα δείχνει ότι η σωματική κίνηση μπορεί να βοηθά στη διατήρηση της ικανότητας ανάκλησης αριθμών για σύντομο χρονικό διάστημα, προστατεύοντας τη δομική ακεραιότητα του εγκεφάλου. Τα ευρήματα, που δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό European Journal of Neuroscience, αναδεικνύουν πιθανούς βιολογικούς μηχανισμούς που συνδέουν έναν ενεργό τρόπο ζωής με τη γνωστική υγεία στη μέση και τρίτη ηλικία.

Καθώς ο άνθρωπος γερνά, η γνωστική έκπτωση και η άνοια είναι πιο πιθανόν να εμφανιστούν. Η μείωση της μνήμης επηρεάζει την αυτονομία και την κοινωνική συμμετοχή, ενώ η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας έχει αναγνωριστεί ως παράγοντας κινδύνου.

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι τα άτομα που παραμένουν δραστήρια διατηρούν καλύτερη μνήμη και εκτελεστικές λειτουργίες. Ωστόσο, οι βιολογικοί μηχανισμοί πίσω από αυτή την προστατευτική δράση δεν είχαν αποσαφηνιστεί πλήρως.

