Το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας: tips για απόλαυση με μέτρο (video)

Η διαιτολόγος – διατροφολόγος Χριστίνα Πτερνέα φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Τι λες τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη, δίνοντας τον απόλυτο οδηγό για την Καθαρά Δευτέρα. Η ειδικός ανέλυσε πώς θα αποφύγουμε τις θερμιδικές παγίδες σε λαγάνα, ταραμά και χαλβά, μετατρέποντας το γιορτινό τραπέζι σε αφετηρία αποτοξίνωσης.

Στη συζήτηση παρουσιάστηκαν τα οφέλη της νηστείας και τα μυστικά για πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας μέσω φυτικών συνδυασμών. Τέλος, εξετάστηκε το διατροφικό μοτίβο της διαλειμματικής νηστείας και πώς αυτό μπορεί να λειτουργήσει συνδυαστικά με τη Σαρακοστή.