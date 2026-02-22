Τελευταία Νέα
97.3best
Κυριακή
22
Φεβρουάριος
TOP
ΔΙΕΘΝΗ

ΕΕ: Προτείνει «πάγωμα» της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ λόγω του «χάους» των δασμών Τραμπ

Share

Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να κρίνει παράνομη τη χρήση από τον Ντόναλντ Τραμπ του νόμου περί έκτακτης ανάγκης για την επιβολή δασμών, έχει προκαλέσει αναστάτωση στην πολιτική και οικονομική σκηνή, με την αβεβαιότητα για τι μέλλει γενέσθαι να είναι διάχυτη.

Σε αυτό το κλίμα έρχεται να προστεθεί η νέα εμπλοκή που διαφαίνεται στην εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ καθώς ο επικεφαλής της Επιτροπής Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μπερντ Λάνγκε προτίθεται να εισηγηθεί την αναστολή της διαδικασίας κύρωσης της, μέχρι να λάβουν λεπτομέρειες από την κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με την εμπορική της πολιτική.

«Καθαρό τελωνειακό χάος εκ μέρους της κυβέρνησης των ΗΠΑ», έγραψε ο Λάνγκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή. «Κανείς δεν μπορεί πλέον να το ερμηνεύσει – μόνο αναπάντητα ερωτήματα και αυξανόμενη αβεβαιότητα για την ΕΕ και άλλους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ».

Υπενθυμίζεται πως η κοινοβουλευτική επιτροπή πάγωσε τη διαδικασία έγκρισης της συμφωνίας μια φορά στο παρελθόν, όταν ο Τραμπ απείλησε να προσαρτήσει τη Γροιλανδία.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.insider.gr πατώντας ΕΔΩ

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΔΙΕΘΝΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΕΘΝΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode