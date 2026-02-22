ΕΕ: Προτείνει «πάγωμα» της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ λόγω του «χάους» των δασμών Τραμπ

Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να κρίνει παράνομη τη χρήση από τον Ντόναλντ Τραμπ του νόμου περί έκτακτης ανάγκης για την επιβολή δασμών, έχει προκαλέσει αναστάτωση στην πολιτική και οικονομική σκηνή, με την αβεβαιότητα για τι μέλλει γενέσθαι να είναι διάχυτη.

Σε αυτό το κλίμα έρχεται να προστεθεί η νέα εμπλοκή που διαφαίνεται στην εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ καθώς ο επικεφαλής της Επιτροπής Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μπερντ Λάνγκε προτίθεται να εισηγηθεί την αναστολή της διαδικασίας κύρωσης της, μέχρι να λάβουν λεπτομέρειες από την κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με την εμπορική της πολιτική.

Όπως δήλωσε, θα προτείνει την αναστολή των νομοθετικών εργασιών για την έγκριση της λεγόμενης Συμφωνίας Τέρνμπερι σε έκτακτη συνεδρίαση τη Δευτέρα «μέχρι να έχουμε μια ολοκληρωμένη νομική αξιολόγηση και σαφείς δεσμεύσεις από τις ΗΠΑ».

«Καθαρό τελωνειακό χάος εκ μέρους της κυβέρνησης των ΗΠΑ», έγραψε ο Λάνγκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή. «Κανείς δεν μπορεί πλέον να το ερμηνεύσει – μόνο αναπάντητα ερωτήματα και αυξανόμενη αβεβαιότητα για την ΕΕ και άλλους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ».

Υπενθυμίζεται πως η κοινοβουλευτική επιτροπή πάγωσε τη διαδικασία έγκρισης της συμφωνίας μια φορά στο παρελθόν, όταν ο Τραμπ απείλησε να προσαρτήσει τη Γροιλανδία.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.insider.gr πατώντας ΕΔΩ