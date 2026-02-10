Γ. Χατζηθεοδοσίου: «Αστεία… τα πρόστιμα μπροστά στα 16 δις υπερ-κέρδη των s/m – Παράλογο που η κυβέρνηση δεν ενεργοποιεί τις 120 δόσεις» (video)

Η ακρίβεια δεν είναι πλέον απλώς αριθμός ή στατιστική έννοια είναι καθημερινή πραγματικότητα για τα νοικοκυριά. Την ίδια στιγμή σάλο προκάλεσε η επιβολή προστίμων σε πέντε μεγάλες εταιρείες για υπέρβαση του πλαφόν σε στο μεικτό περιθώριο κέρδους, στο πλαίσιο των ελέγχων κατά της αισχροκέρδειας.

Χαρακτηριστικά τα όσα ανέφερε μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου σημειώνοντας «Είναι θετικό ότι έγιναν έλεγχοι. Το ένα εκατομμύριο πρόστιμο είναι αστείο ποσό τα κέρδη των υπέρ – σούπερ μάρκετ είναι 16 δις. ευρώ. Επί της ουσίας πρέπει να ξέρουμε για πόσο το έκανε και πόσα κέρδη έβγαλε από αυτό».

Μεταξύ άλλων υπογράμμισε τις επιπτώσεις που έχει η ακρίβεια στην αγορά και τα νοικοκυριά αναφέροντας «Το 96% είναι ακρίβεια το πρόβλημα που επηρεάζει τα πάντα. Έχει επιπτώσεις παντού. Για παράδειγμα τα πράγματα σε ένδυση υπόδυση πάνε από το κακό στο χειρότερο. Τα κομμάτια έχουν σημασία που πωλήθηκαν όχι ο τζίρος. Το 2026 οι πολίτες ψωνίζουν τα απολύτως αναγκαία και τα φθηνότερα όχι τα ποιοτικότερα που θα δημιουργήσουν προβλήματα υγείας στο μέλλον.

Όσον αφορά τη συμφωνία της Mercosur και τις επιπτώσεις της επεσήμανε «Είναι παράλογο ότι θα εξάγουμε λάδι στην Αργεντινή η οποία είναι από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς λαδιού. Είναι καταδικαστική για τον πρωτογενή τομέα, διότι έχεις να ανταγωνιστείς προϊόντα με φάρμακα που δεν ελέγχονται από πουθενά. Ανοίγονται δρόμοι για συγκεκριμένες επιχειρήσεις με βιομηχανικά είδη. Εμείς δεν παράγουμε βιομηχανικά είδη».

Παράλληλα για ακόμη μια φορά τόνισε πόσο σημαντική είναι η επαναφορά των 120 δόσεων για τις επιχειρήσεις λέγοντας «Είναι παράλογο που η κυβέρνηση δεν ενεργοποιεί τις 120 δόσεις είναι στα πλαίσια της λογικής να κλείσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το 2026 και λόγω των εκλογών η κυβέρνηση φαίνεται να σκέφτεται την ενεργοποίηση των δόσεων. Αξίζει τον κόπο για αυτές τις επιχειρήσεις να πληρώσουν με ένα τόκο. Ανάλογα με τις πολιτικές επιλογές πάει και η οικονομία. Αν δεν στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Περιφέρεια θα στρέψει τον κόσμο είτε στα μεγάλα αστικά κέντρα είτε στο εξωτερικό, για να βρουν δουλειά».