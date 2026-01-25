ΕΦΚΑ: Όσα αλλάζουν με την αύξηση κατά 2,4% των συντάξεων – Ποιες παροχές συμπαρασύρει

Κατά 2,4% αναπροσαρμόστηκαν οι συντάξεις του μηνός Ιανουαρίου που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των συνταξιούχων στο τέλος Δεκεμβρίου. Ωστόσο η αύξηση αυτή συμπαρασύρει μια σειρά παροχών που χορηγεί e – ΕΦΚΑ.

Η εθνική σύνταξη για το τρέχον έτος διαμορφώθηκε στα 446,87 ευρώ για ασφάλιση με 20 ετών. Η κλιμάκωσή της έχει ως εξής: στα 402,18 ευρώ για 15 έτη ασφάλισης, στα 411,11 ευρώ με 16 έτη ασφάλισης, στα 420,05 ευρώ με 17 έτη ασφάλισης, στα 428,98 ευρώ με 18 έτη ασφάλισης, στα 437,93 ευρώ με 19 έτη ασφάλισης, και με 20 έτη στα 446,87 ευρώ.

Η εθνική σύνταξη στις συντάξεις αναπηρίας κυμαίνεται από 223,43 έως 446,87 ευρώ. Το ύψος βασίζεται στο ποσοστό αναπηρίας, με το 80% και άνω να λαμβάνει ολόκληρη την εθνική σύνταξη, ήτοι 446,87 και τους συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρίας από 50% έως 66,99% να λαμβάνουν το 50% της εθνικής σύνταξης ( 223,43 ευρώ).

