ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις μισθών για ένα εκατομμύριο εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα αυτήν την εβδομάδα

Εβδομάδα αυξήσεων για περίπου ένα εκατομμύριο εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα είναι η τρέχουσα, καθώς τίθενται σε πλήρη εφαρμογή οι αλλαγές στις κλίμακες άμεσης φορολόγησης.

Πιο αναλυτικά, στην πράξη οι αλλαγές αυτές μεταφράζονται σε χαμηλότερη μηνιαία παρακράτηση φόρου από τους μισθούς των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, γεγονός που οδηγεί σε ουσιαστική αύξηση των καθαρών αποδοχών και άμεσο όφελος που γίνεται αισθητό στην τσέπη τους.

Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο έχουν ήδη διαπιστώσει τις αυξήσεις αυτές, καθώς οι αποδοχές τους καταβάλλονται προκαταβολικά για τον μήνα εργασίας.

Η φορολογική μεταρρύθμιση, που κατατέθηκε στη Βουλή από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον αρμόδιο υφυπουργό Θάνο Πετραλιά και ψηφίστηκε τον περασμένο Νοέμβριο, αποτελεί –σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου– τη μεγαλύτερη μείωση άμεσων φόρων της Μεταπολίτευσης.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

