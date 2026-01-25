Τελευταία Νέα
Φορολογικές δηλώσεις 2026: «Αγώνας δρόμου» για την προσυμπλήρωση των στοιχείων, τι πρέπει να προσέξουν οι παντρεμένοι

Η έναρξη της περιόδου υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2025 πλησιάζει, με το βάρος αυτή τη στιγμή να πέφτει στη διοικητική και τεχνική προετοιμασία και την συγκέντρωση των στοιχείων των φορολογουμένων.

Η φάση αυτή βρίσκεται στο επίκεντρο για την ολοκλήρωση της προσυμπλήρωσης, ώστε μισθοί, συντάξεις, αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα, μερίσματα, τόκοι και δικαιώματα των φορολογουμένων να φτάσουν εγκαίρως στο σύστημα και να περάσουν στους κωδικούς των φορολογικών δηλώσεων.

Η επόμενη σημαντική προθεσμία είναι η 27.2.2026 γιατί αφενός, αποτελεί το τέλος του «παραθύρου» για την καταχώριση μεταβολών στα ευθυνόμενα πρόσωπα των υπόχρεων φορέων στο Μητρώο Υπόχρεων Υποβολής Ετήσιου Αρχείου Εισοδημάτων και, αφετέρου, η καταληκτική προθεσμία για την αποστολή των ετήσιων ηλεκτρονικών αρχείων με τα στοιχεία εισοδημάτων και λοιπών ποσών για το φορολογικό έτος 2025.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπρορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

