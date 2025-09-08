Εγκαίνια περιπτέρου στη ΔΕΘ | Χρίστος Δήμας: «Η συνεργασία Υπουργείου και Περιφέρειας Πελοποννήσου φέρνει χειροπιαστά αποτελέσματα»

Μήνυμα στήριξης προς τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό και την πορεία της Περιφέρειας έστειλε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, στον χαιρετισμό του κατά τα εγκαίνια του περιπτέρου της

ΔΕΘ.

Ο κ. Δήμας σημείωσε ότι από την πρώτη στιγμή της υποψηφιότητας του κ. Πτωχού ήταν αισιόδοξος για την επιτυχία του, όχι μόνο εκλογικά, αλλά κυρίως για την αποτελεσματικότητα και τη μεθοδικότητά του. «Έχει αποδείξει ότι είναι ένας άνθρωπος ακέραιος, που θέτει στόχους και τους πετυχαίνει», τόνισε.

Αναγνώρισε, παράλληλα, πως τα δύο χρόνια διοίκησης έχουν ήδη φέρει σημαντικά βήματα προόδου, με βασικό πλεονέκτημα ότι η σημερινή Περιφερειακή Αρχή «χτίζει πάνω σε ό,τι καλό υπήρξε από τις προηγούμενες διοικήσεις», ενώ επισήμανε τη σημασία της «ηρεμίας και συνεργασίας που έχει επανέλθει στα Περιφερειακά Συμβούλια και τη Διοίκηση».

Ο Υπουργός αναφέρθηκε στη στενή συνεργασία του Υπουργείου με την Περιφέρεια, ιδιαίτερα στα ζητήματα οδικής ασφάλειας, φέρνοντας ως παράδειγμα την ανταπόκριση της Πελοποννήσου σε σχετικά προγράμματα και στο μεγάλο οδικό έργο που υλοποιεί η Περιφέρεια σε 618 σημεία, προϋπολογισμού 45 εκατ. ευρώ. Επισήμανε, επίσης, τον σχεδιασμό για τη σύνδεση Πύργος–Καλό Νερό–Τσακώνα, που θα ενώσει τους δύο μεγάλους αυτοκινητόδρομους της Πελοποννήσου.

Ξεχωριστή έμφαση έδωσε στα αρδευτικά και υδραυλικά έργα, τα φράγματα, τα αντιπλημμυρικά και τα δίκτυα μεταφοράς νερού, υπογραμμίζοντας ότι η διαχείριση των υδατικών πόρων αποτελεί κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα και βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ο κ. Δήμας έκανε, τέλος, αναφορά στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», χάρη στο οποίο σε λίγες μέρες η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα διαθέτει 56 ανακαινισμένα σχολεία στους πέντε νομούς. «Μέσα στα επόμενα τρία χρόνια θα παραδώσουμε συνολικά 2.500 σχολεία σε όλη τη χώρα, σύγχρονα και ασφαλή για μαθητές και εκπαιδευτικούς», ανέφερε.

Κλείνοντας, απευθύνθηκε προσωπικά στον Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι «με τις συνέργειες που πετυχαίνεις, θα καταφέρουμε ακόμα περισσότερα για την Πελοπόννησο».