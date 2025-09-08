Γιάννης Ανδριανός: «Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προχωρά με υψηλούς στόχους και συνεργασίες»

Την αμέριστη στήριξή του στο έργο της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Περιφερειακής Αρχής εξέφρασε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός, στον χαιρετισμό του κατά τα εγκαίνια του

περιπτέρου στη ΔΕΘ.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί στο πεδίο των αρδευτικών και υδραυλικών έργων, με στόχο να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εμπόδια και να δοθεί έμφαση στην αγωνία των αγροτών: «Το ζητούμενο είναι πώς θα φτάσει το νερό στο χωράφι, ώστε να μπορούν να καλλιεργούν σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής», σημείωσε.

Παράλληλα, ο Υφυπουργός αναφέρθηκε στη σημασία της διυπουργικής συνεργασίας με τον Υπουργό Υποδομών Χρίστο Δήμα, για την προώθηση κρίσιμων έργων, ενώ επεσήμανε ότι η ανάπτυξη της Πελοποννήσου περνά μέσα από έργα υποδομής, πολιτισμού και οδικού δικτύου.