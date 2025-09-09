Τελευταία Νέα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εγκαταστάθηκαν ήδη 1,3 εκατομμύρια έξυπνων μετρητών – Το ένα τρίτο των καταναλωτών θα καλυφθεί ως τα τέλη του 2026

Ο ΔΕΔΔΗΕ πατάει «γκάζι» στις εγκαταστάσεις των έξυπνων μετρητών, που έχουν στόχο να επιτρέψουν την εύκολη τηλεμέτρηση, να δώσουν τέλος στις ρευματοκλοπές και να επιτρέψουν τα δυναμικά τιμολόγια.

Σύμφωνα με σχετική παρουσίαση του ΔΕΔΔΗΕ χθες (8.9.2025) σε εκδήλωση της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας (ΡΑΑΕΥ) στη ΔΕΘ, μέχρι σήμερα έχουν εγκατασταθεί 1,3 εκατ. έξυπνοι μετρητές. Ο ρυθμός με τον οποίο αυξάνονται είναι 50.000 κάθε μήνα, ενώ το 2026 πρόκειται να διπλασιαστεί στους 100.000.

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι απώτερος στόχος είναι οι 7.638.000 έξυπνοι μετρητές ως το τέλος της δεκαετίας.

